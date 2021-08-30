Lokman晒港普引網民求字幕　AK解釋點解唔騷肌

人氣男團MIRROR的正、副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）近日合作推出新歌《虎道門》，二人在網上平台跟「鏡粉」分享新歌創作概念和MV拍攝趣事。兩人指內心有股容易爆發的「小宇宙」，但礙於在組合內擔任正、副隊長角色，平日要好好忍耐，終於等到有機會合作，當然要盡全力展現自己，並藉新歌引領觀眾到《虎道門》，感受他們對舞台的熱情。

兩人在新歌MV中，傾力地演活了日本暴走族的風采，不少觀眾大讚他們「型到核爆」，但當中不乏粉絲關心，為何AK在MV中未有半裸騷肌肉？AK則解釋在MV的角色是維修技工，故決定穿回上衣，以免「鏡粉」欣賞MV時將他的角色與Lokman混淆。當晚不斷互讚對方在MV的表現有型，AK更謂：「型嘅定義咪Lokman囉！」實行互笠高帽。

兩人又應要求用普通話回答問題，問對「型」的定義時，Lokman用一口「港普」表示MJ（Michael Jackson）是他心目中「型」的icon，其「港普」惹來AK在旁發笑，更有「鏡粉」留言問可有字幕提供，場面搞笑。另外AK亦重提因黑面被經理人花姐罰500元事件，自詡在這件事上講得出做得到，很有型。

被問到在上台表演前的小習慣，Lokman就自爆會「拍吓自己個身，拍吓膊頭、大髀、胸肌、腹肌，刺激吓，等個人醒啲」；AK則表示自己會向隊友說：「唔好咁緊張，good show！」並與隊友擊掌擁抱互傳力量。