Volkswagen Tiguan小改款　新偈好力慳油

每35秒就有一輛Tiguan新車離開生產線，到底係咩概念？這不是筆者自己噏，確係有數得計，據廠方表示，Tiguan近年的全球產量逾90萬輛，成為了該品牌最暢銷SUV。Tiguan之所以備受追捧，定必自帶一定吸引力，最近代理更將全新Tiguan小改款引進香港市場，換上新偈更好力慳油。

小改款Tiguan搭載內置了高效ACT主動式氣缸休止管理系統的全新1.5L TSI EVO直四渦輪增壓引擎，當引擎處於低轉低輸出時，自動暫停其中兩個氣缸運作，以節省燃油。將此技術應用在四汽缸引擎上， Volkswagen可說是首家。據廠方公布綜合油耗8.3L/100km(WLTP)，最大馬力及扭力分別150ps及250Nm。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,498c.c.

最大馬力：150ps/5,000~6,000rpm

最大扭力：250Nm/1,500~3,500rpm

傳動：七前速DSG自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

綜合油耗：8.3L/100km(WLTP)

車身體積：4,509×1,839×1,675mm（長×闊×高）