告別中學校園！張若希多謝同學幫拖拍MV

歌手唐韋琪（Vikki）的17歲愛徒張若希（Cheyenne） 完成DSE後，正式結束中學階段，即將踏入人生另一課程，9月中開始入讀港大副學士的公關及新聞系。為紀念告別中學校園，她親自創作的新歌《毋忘我》MV終於完成，預計9月初推出。

她表示感激經理人製作公司有專業團隊：「公司高層Ken 哥哥親自擔任MV拍攝導演，Vikki姐姐幫我形象，有化妝師幫我化妝，Vikki姐姐仲親自向佢嘅小學母校借場，任由我哋取景拍攝，又千辛萬苦租咗座好靚嘅三角鋼琴喺校園操場拍嘢，我仲要多謝好同學，年輕鋼琴家廖偲婕幫我演奏鋼琴，總之，真係太多感恩啦！」

她表示《毋忘我》具紀念價值，尤其在經理人Vikki的小學母校拍攝，特別有親切感，不停尋找Vikki讀小學時的足迹：「有好多我都很好奇，不停問Vikki姐姐，以前佢校園生活？喺呢間學校發生嘅事？學校大樓位置？廁所位置？邊度上音樂課？小食部喺邊，校服係點架？等等問題！問到佢都覺得我煩！Vikki姐姐仲帶路參觀佢小學時用過嘅廁所，我哋仲特別係Vikki姐姐坐過嘅班房拍攝，我仲知道佢試過整蠱同學仔，估唔到佢讀書時都好頑皮㗎！哈哈！」