小惡魔出沒注意！　想走冇咁易

提到小惡魔，日本AV界就最多，佢哋樣子可愛又甜美，擅長扮嬌嗲接近男人，令對方毫無防範，跟住就會露出真面目，以玩弄手法搞到男人慾仙慾死，冇晒尊嚴，最後要棄械投降！

任人魚肉

由Moodyz出品嘅《擅長挑逗的兒時玩伴大膽誘惑》中，小野六花同涼介由細玩到大，不過花妹愈大就愈壞，成日露底色誘對方，而涼介血氣方剛，又點忍得住呢！六花見到涼介有反應，未等對方動手，佢三扒兩撥就幫涼介剝清光，然後用各種手法玩弄對方嘅命根！阿妹技術到家，玩素股、吹奏嘅時候，往往都能夠控制到涼介準備要發射，繼而及時收掣，令涼介徘徊喺痛快與痛苦之間，不過佢唔單止冇嬲，更任花妹魚肉。

勇闖難關

喺WANZ推出嘅《如果能忍受初川南的技術就可以中出》入面，小惡魔系代表初川南決定上街隨機獵男，等班男人可以喺佢引退之前，有機會一嘗埋牙激戰兼中出收場嘅滋味！當班男人被南妹引誘去到測試場所之後，都以為執到寶開心到震，但係南妹開出條件，如果能夠喺10分鐘前戲忍住唔爆，先至可以嚟打真軍，於是個個男人都死忍爛忍，但係依然係敵不過南妹嘅熟練手法，不過亦有人持久力驚人，最終順利通過測試，同南妹喺床上激戰。

玩弄M男

Moodyz推出嘅《到M男家中突然造訪SEX》，講述七澤米亞透過招募活動，搵出幾個獨居M男，之後親自上到佢哋嘅屋企探訪。起初米亞對佢哋嘅態度親切又體貼，又同佢哋傾心事，又下廚煮幾味，簡直就係好似老婆仔一樣！不過，好快佢哋就會知道自己只不過係玩物，阿妹會笑笑口咁刺激佢哋嘅敏感點，仲要佢哋扮牛牛畀佢騎，搞到班M男呵呵呻吟！見到佢哋痛苦嘅表情，米亞非常開心，然後同佢哋大玩騎乘，而阿妹騎功一流，最後將佢哋引爆兼榨乾晒！

簡評

相對於癡女，本仙鍾意小惡魔系AV女優嘅演出多啲，因為佢哋冇咁狼胎，態度亦討好得多！而今日介紹畀大家嘅作品中，本仙最鍾意小野六花主演嘅《擅長挑逗的兒時玩伴大膽誘惑》，因為花妹可愛又嫩口，扮學生妹睇落更有青春感，加上佢活力十足，又調皮又淫邪，喺床上用好多手法玩弄男優，充分將小惡魔嘅風格發揮。