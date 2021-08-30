挑戰宋慧喬戲路！鄺潔楹博做女一激勵「哈比人」

無綫熱播劇《七公主》因張家朗在東京奧運男子花劍個人項目奪金，而提早播出，其中劇中玩劍擊的「哈比女神」鄺潔楹（Judy），事前要特訓4個月，她說：「當初知道自己要玩劍擊都呆咗，但監製搵我呢個咁細粒嘅演員，就想有反差嘅效果，就算細粒都可以玩到劍擊。」她說最難是拍攝最後一場很重要的比賽，要做很多高難度動作，訓練了3星期都未做到，但她不服輸：「同教練講畀多幾日時間我，如果到臨拍前3日我都未練到水準，我就服輸，畀佢搵替身。」她笑言最後拍了8個鐘，最終成功完成所有動作：「當時大家為我鼓舞拍掌，雖然係做緊戲，但我都覺得大家好似係為我呢幾個月訓練鼓掌，真係好感動！」

上演技班學戲

雖然她一直有演出《愛‧回家之開心速遞》，但她坦言今次演出，一開始被監製覺得「好演」：「我初頭唔知點解，但後尾就明啦，即係好造作，因為我冇受過正式演戲訓練，以為做晒表情同動作就得，變咗一個背對白嘅機器、多過演活角色，多謝呢幾個月以嚟，導演慢慢教我點樣自然啲。」她坦言拍完《七》後愛上演戲，亦有上演技班：「嗰時以為有啲處境劇嘅經驗就唔係白紙一張，但原來真係，因為同處境劇演繹方式唔同，希望之後啲劇可以畀人覺得我唔同咗。」

自爆有戀父癖

問到可想快點榮升女一？她說：「如果我做到女一嘅話，應該同我知道要做劍擊手一樣呆咗，但我都愈嚟愈確定想做演員呢條路。」她亦自嘲細粒：「可能有聲音覺得邊有咁細粒嘅女主角，但我睇韓國宋慧喬，當然佢有1米6，但我冇，但劇本有細粒嘅情節，例如趷高腳錫、被男主角熊抱、壁咚，可能我都有細粒嘅戲路，如果我可以做到女主角，希望可以激發到細粒女仔嗰團火同夢想，尤其是依家又興最萌身高差。（想同邊個演一對？）我懷疑自己有少少戀父癖，鍾意成熟味道，我鍾意三哥（苗僑偉），因為佢真係好有型。」

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