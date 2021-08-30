羅馬尼亞　Black Angelika　紅遍歐美脫界

喺美國四仔界搵食嘅東歐女郎有唔少，佢哋予人嘅印象係皮膚白皙、氣質優雅，不過嚟自羅馬尼亞嘅Black Angelika就與別不同，散發出獨特嘅魅力，能夠喺芸芸東歐脫星之中脫穎而出，人氣更係勁爆！

體操夢碎

Black Angelika可謂人如其名，膚色較深，而呢點正係佢跟其他歐洲脫星最大嘅分別。喺羅馬尼亞出生嘅佢，夢想成為體操運動員，自細就接受體操訓練，可惜因為一次受傷，令體操夢碎。高中畢業後，佢打算搵份工作，見到有成人模特兒事務所進行招聘，於是就膽粗粗去面試。佢樣靚身材正，絕對係正宗東歐美女，梗係成功獲得取錄啦，仲好快就獲安排拍攝裸體寫真，同時亦為成人網站演出自娛短片，收入相當唔錯。

佢本來諗住搵完快錢後就做生意創業，有一日收到事務所嘅電話，話有美國四仔片廠問佢有冇興趣演出，見有機會進軍美國四仔市場，加上片酬相當吸引，佢二話不說就答應，就係咁踏上脫星之路。

片酬暴升

原來搵佢演出嘅美國四仔片廠，就係著名嘅「21 Sextury」，當日佢一落機就即刻去片場拍攝，完成工作之後，隨即飛返羅馬尼亞。佢笑稱當時因為時間緊迫，所以冇機會到處遊覽，感到可惜。不過佢冇諗過，三個月後，佢又有機會去美國，事關Private、Digital Playground、Evil Angel等大型四仔廠紛紛邀請佢演出，片酬更係幾何級暴升，Black Angelika坦言感到意料又開心，因為冇諗過自己喺美國咁紅，之後佢更紅到連歐洲四仔片廠都搵佢演出，真係人氣勁爆！

究竟佢嘅人氣有幾勁？2009年喺歐洲四仔頒獎禮Hot d'Or奪得「最佳新進脫星」，2010年Erotixxx頒獎禮獲得「最佳脫星」，2011年AVN頒獎禮獲提名「最佳歐洲脫星」，名副其實紅遍歐美四仔界。

Profile

出生日期：1987年10月25日

身高：163cm

三圍：36D-23-34

雖然近年Black Angelika嘅四仔產量愈嚟愈少，但偶爾仍會見到佢參演嘅作品，同時佢亦會喺社交網分享性感照同短片，佢又話依家着重培訓新人，希望佢哋可以好似佢咁，能夠喺四仔界發光發熱。