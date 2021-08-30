廖慧儀冇嘢撈求解約　專心教瑜伽保「錢」途

去年落選港姐、「狂野空姐」廖慧儀原本被睇好會獲無綫力捧，惟其舊愛疑受情困墮樓身亡，令她幕前工作全面煞停。據知開設個人瑜伽店的她，有意傾解約，主攻瑜伽市場。

向來是非多多的廖慧儀，由參賽到五強止步都話題不斷，但其爽直的性格兼口才了得深得網民欣賞，一度被睇好做「翻版馮盈盈」，所以跟無綫簽約後，有傳她會加入節目《#後生仔傾吓偈》，甚至獲重用安排入《娛樂新聞台》做主播，她亦滿心歡喜決意在娛樂圈大展拳腳！

但自從去年10月她被爆搭上「後生仔」孔德賢後，初起頭的演藝事業如坐過山車般急轉直下、跌入谷底，加上宣布跟當時圈外男友Sam分手，之後舊愛疑抵受不住情困選擇輕生，她即成「箭靶」受盡千夫所指，無奈被無綫暫停幕前工作，最後一次亮相幕前是籌款騷的演出。

廖慧儀有感前路茫茫，期間多次「試水溫」蒲頭都繼續被插爆，眼見復出無期，心灰意冷的她決定鋪定後路，疊埋心水發展瑜伽事業，5月底更於上環開設中心開班授徒，同時又用自己的知名度做生招牌吸客，故近日傳出她計劃跟幕前「分手」，並主動聯繫無綫提出解約，望早日回復自由身。東網就此聯絡廖慧儀，但仍未有回覆。