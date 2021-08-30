Odilia被偷食男傷害　急搵愛的替身！

女子組合Bingo成員Odilia，擁有模特兒般的Fit爆身形，42吋長腿最為煞食，被網民封為長腿女神！單身多時的她對桃花運抱隨緣態度，日前她接受人氣測試，向途人訛稱媽咪擔心其終身大事，希望找男士合照令媽咪安心。雖然食了幾次檸檬，但她最終在短短5分鐘內氹到2位男士合照，最搞笑是巧遇《全民造星III》戰友ANSONBEAN，對方二話不說幫忙，更興奮得齊齊在街頭手舞足蹈。

談到擇偶條件，她表示最緊要相處開心：「如果有共同嗜好、性格又夾就梗係好，我個性好佻脫，對方包容到我呢點，唔係敷衍係隨性嘅，咁樣相處會好舒服。最重要係互相坦誠，我好需要男仔畀到安全感，因為試過被傷害。」她自爆拍拖次數不多，最傷一次是對方出軌偷食：「仲唔只一次！我好嬲，對我造成好大傷害，令我有心理陰影，覺得好多男仔都會偷食。」

裝備自己等機會

此外，對於隊友Carman簽約邵氏即獲安排拍劇，她表示不會妒忌，也戥對方開心：「機會唔係必然，所以我都努力裝備自己，把握每個機會。」2人經常被比較，她覺得很正常：「有比較先有更加好嘅嘢，係良性心態，我唔會因為被比下去而有唔好嘅諗法，反而會同自己講，可能佢有啲嘢好值得我學習，好似佢嘅耐性同樂觀。」