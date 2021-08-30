學業放首位　鍾柔美自爆係懶瞓豬

「聲夢」鍾柔美（Yumi）及「火雞」孫漢霖今晚（30日）於九展為音樂會做嘉賓，分別獻唱2首歌。其中今日開學、升中四的Yumi，表示放學後即刻準備演出，問到返學可有特別「待遇」，例如有同學仔見面歡呼？她笑說沒有：「同以前冇乜特別，因為揀咗科，依家讀理、商科，有啲朋友仔喺另一班，好Friend嗰啲都好鼓勵我喺呢行發展。（有冇同學叫你跳《狂野之城》？）暫時未有，我諗將來可能會，都可以跳幾吓，但返學我都係做番學生本分。」

即使要同時兼顧學業及工作，Yumi指不會吃力，總之學業永遠都會是首位，問到是否跟姚焯菲一樣放假先安排工作？她說如果平日返完學、做好功課、溫好書就可以開工：「盡力做，遲啲都要拍劇。（童星出身拍劇冇難道？）係興趣嚟，又可以攞吓經驗。（到時會唔會忙到冇時嘅瞓覺？）咁又唔擔心，但自己真係好鍾意瞓覺，之前演唱會完咗有一日假，由夜晚11點瞓到另一日3、4點，真係叉足電！」

另外，歌手蔣嘉瑩亦有為音樂會擔任嘉賓，除了會大唱「校歌」《假如真的再有約會》之外，還會跟老友黃翊合唱，問到可有計算唱過幾多次飲歌《假》？她指其實沒有想像中多：「當年錄完都係喺電視播，真係好少唱現場，之後又走番去讀書，首歌遺留咗喺呢個江湖打滾咁多年，直到去到《流行經典50年》先出番嚟唱，然後每次出騷都必唱。」

她指Fans最鍾意聽《假》，加上又是神劇主題曲，歌曲可謂陪伴他們成長。問到仔仔是否識唱？她笑說反而他最沒有興趣：「佢得6歲，係有聽過，但佢讀國際學校唔叻廣東話，亦對廣東話有抗拒，一般同我都係講英文，所以我有時唱歌佢會擰轉面，唔會畀面我。（考慮出首英文版？）佢係Rock友嚟！絕對唔係我嘅Fans，我都唔會勉強佢，佢依家學打鼓，唔鍾意唱歌。」又說會放手給予仔仔追夢，講到同場都有2位「聲夢」學員，她坦言見到14歲的鍾柔美感覺見到自己影子：「當年自己未夠16歲就唱《假》，所以啲經歷有啲似，不過佢哋畀我更加多才多藝、幸福，依家多咁多平台做宣傳。」