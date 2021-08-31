【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿四辛亥金平日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：嫁娶、詞訟、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、山羊座

白羊座

退一步海闊天空，處事太計較不利人際關係。

金牛座

心情大好，工作上花點心思，易獲取好成績。

雙子座

工作運欠佳，因原定計劃被打亂而悶悶不樂。

巨蟹座

被瑣事弄得手忙腳亂，建議按部就班地處理。

獅子座

投資收益跟預期有出入，適宜採取保本策略。

處女座

迎來忙碌的一天，身心不在狀態，容易犯錯。

天秤座

被害怕失敗的心理影響，不敢接受新挑戰。

天蠍座

被突如其來的人事問題觸怒，謹記保持冷靜。

人馬座

賣力工作不會白費，可帶來好業績和好收入。

山羊座

心情不錯，出席社交場合，可獲到有利消息。

水瓶座

身心疲憊，別勉強自己做一些耗費心力的事。

雙魚座

事業運稍遜，易被別人的意見弄得不知所措。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）蛇 健康弱

鼠

工作運好轉，勿安於現狀，要多作嘗試。

牛

謀事易分心，缺乏方向感，荷包有損失。

虎

運勢下跌，切忌花錢消災或借酒澆愁。

兔

容光煥發，正能量添魅力，帶來桃花運。

龍

毋須在意同事的表現，做好自己就可以。

蛇

是日沖煞，易出現腰痠背痛，保重身體。

馬

桃花運平平，愛管閒事有可能觸怒伴侶。

羊

財運不錯，只要咬緊牙關，收入可提升。

猴

跟同事缺乏交流，事業發展也會受拖累。

雞

小數怕長計，宜量入為出，節約開支。

狗

器量小易得罪人，會對工作構成障礙。

豬

工作表現受認可，但要提防疲勞過度。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

索妻與醜婦

之前講過拇指與食指的特性，今天再分享其餘手指的代表事項。

中指的長度，需與手掌去做對比，佔手掌大約四分之三是為標準。中指長短適中，心態正面樂觀，做事小心謹慎，進退有序，在人際交往上，寬宏大量，樂於助人。中指過長的人，思想多，人生充滿幻想，但行動力薄弱，個性比較被動與悲觀，不擅與人合作，適宜從事創作、寫作等行業。中指過短，個性衝動、狂妄，做事欠缺計劃性，思想少，行動快，由於不拘小節，容易在人際上有所得失，不宜委以重任。

無名指的長度，是以中指第一節的一半為標準。無名指長的人，高瞻遠矚，懂得生活享受，交際力亦佳。無名指短的人，目光比較狹窄，生活品味不高，對自己的榮辱看得不重，有我行我素的個性。無名指最上第一節較長的人，有非常獨到的審美眼光，對顏色配置的靈敏度非常高，所以適宜在藝術方面發展。在生活上比較簡約，追求精神的享受。第一節短，才藝不佳，而且不修邊幅，比較重視貪求享受的物欲生活。而最重要的是，男人的無名指是看配偶是否美麗，指形優美有秀氣，能娶索妻。相反，指形笨拙粗糙，老婆靚極有限。

尾指代表一個人的口才、學習及反應力。長度的標準以無名指對比，尾指指尖在無名指的第一節為標準。尾指長，學習力強，能言善辯，腦筋靈活，有些人的尾指特別長，高於無名指的第一節，代表貴人處處，容易得到其他人的幫助與提攜。尾指短，口才不佳，不善用腦，智慧不高。