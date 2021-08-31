趙薇《少林足球》扮醜　恩師瓊瑤鬧爆！

周星馳經典作品《少林足球》，今年不經不覺已經係上映20周年，呢套戲叫好叫座，全球票房斬獲超過4,300萬美元，星爺仲憑呢套戲奪得香港電影金像獎最佳男主角及最佳導演。呢套戲除咗係星爺顛峰之作外，近期新聞多多嘅趙薇，當年都係憑《少》在影壇更上一層樓！趙薇為咗《少》犧牲相當大，佢化行濃妝飾演「阿梅」，令人印象深刻，星爺一句：「你快點回去火星吧，地球是很危險！」更成為經典嘅經典。

戲中，原本安排趙薇要剃光頭，以及做一啲好誇張嘅動作，但佢唔肯，最終只好畀佢戴頭套演出。而趙薇當時仲爆料，話佢接拍《少》呢套戲，令到佢恩師兼台灣作家瓊瑤好失望，瓊瑤筆下嘅《還珠格格》令到「小燕子」趙薇爆紅，當瓊瑤睇完《少》之後，就打電話同趙薇講：「誰讓你去扮這麼醜的角色，你直接毀掉了我創造的一切，你知道嗎？」

另外，《少林足球》亦都係周星馳同吳孟達最後一部合作嘅電影，但吳孟達所演嘅角色，原來有傳係想搵內地影帝葛優嚟飾演，有傳星爺打過3次電話搵葛優，但葛優睇完劇本之後，都係請食檸檬。葛優講過：「《少林足球》他（星爺）就找過我演吳孟達演的那個教練，我一看劇本沒答應，那個角色演起來很誇張！也不是我不會演，他找我演，幹嘛不讓我演他那個角色？要是那個我就演了。」