明星古怪「性」地全公開　畢彼特最愛喺邊度搞嘢？

為了增添樂趣，好多人都愛在特別的地方享受魚水之歡。荷里活名人紅星都一樣，他們都會選擇一啲古怪「性」地做愛做嘅事！

畢彼特愛玩水簾洞

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）向來唔介意講性史，有次他就向傳媒自爆最愛與當時仍是妻子的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）熱門「性」地，由於他們共有6名子女，所以想搵機會享受「2人世界」都的確唔容易！畢佬曾自爆家中有個最適合與老婆「幽會」的熱點，就是家中游泳池的「水簾洞」！聽住流水聲一邊享受魚水之歡，夠晒有情調！難怪畢佬都稱「水簾洞」是最佳搞嘢的地方！

謝勒畢拿玩盡冰火之地

荷里活猛男謝勒畢拿（Gerard Butler）身邊女伴多籮籮，他自爆向高難度挑戰，在「冰火之地」與女伴交歡。他說：「我曾經喺一啲好瘋狂嘅地方搞嘢。。。我曾試過有次喺火山旁搞嘢。嗰次真係幾有型（cool）。唔係，其實幾熱（hot）。」名乎其實「火口的二人」！試完「火」，當然要試下「冰」!他笑說：「仲有，我試過喺冰川搞。。。好老實，唔係咁過癮。我屁股被啲冰黐住分唔開。」

Bryan Cranston「捐」山窿？

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）男星Bryan Cranston曾自爆32年前與太太Robin Dearden在歐洲度蜜月，他表示當時兩公婆在瑞士搭火車去意大利。他說：「我book火車飛時，旅行社職員向我通水：『話時話，第3條隧道全長50分鐘。度蜜月人士會用嗰段時間做愛做嘅事。』之後我回答：『我收到！』」

Chrissy Teigen衝上雲「宵」

美國騷靈天王John Legend與前模特兒老婆Chrissy Teigen出名恩愛，而她曾自爆兩公婆最瘋狂的「性地」是空中！他們試過有次坐飛機去泰國探親時，喺頭等艙搞嘢。她說：「我哋當時冚住一張毛氈就進行，我哋冇入廁所，我覺得我哋應該因此而攞獎盃。」

韋史密夫出席奧斯卡玩車震

韋史密夫（Will Smith）與影星老婆珍達娉琦（Jada Pinkett）平時愛在人前晒恩愛，而珍達曾受訪爆兩公婆2010年乘轎車出席奧斯卡金像獎途中，竟然情不自禁玩「車震」!她說：「佢（老公）含情脈脈咁望住我，搞到我癲晒。我哋開始激咀，之後我就知道要錯過個紅地氈，最後搞到我個妝冇晒。」

查理辛巴黎鐵塔反轉再反轉

美國男星查理辛（Charlie Sheen）出名有性癮，無性不歡！他曾在一個清談節目中自爆最瘋狂一次的性愛是在法國「巴黎鐵塔的升降機」上發生！之後他仲問在場清談節目的觀眾：「你哋有邊個試過？」