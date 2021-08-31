東方日報C1：朱晨麗被飛出《巾幗4》　繼續坐冷板

港姐冠軍朱晨麗年前獲無綫力捧成當家花旦，不過連串負面新聞加上「唔識做人」，突然「被消失」逾一年。原本她打算藉與黎耀祥合作重頭劇「收復失地」，近日卻盛傳慘遭劇組「淘汰出局」，雪上加霜前路茫茫！

今年入行10周年的朱晨麗（朱朱），當選港姐冠軍後即獲無綫力捧，前途一片光明。不過自年前於劇集《大醬園》演女一後，朱朱突然「後繼無力」，去年雖有份拍攝邵氏劇《飛虎之壯志英雄》，但只是美其名「聯合演出」。冇劇拍逾一年的她，曾落實夥拍黎耀祥及鄧萃雯等演出重頭劇《巾幗梟雄4》，當時她更計劃再進修演技，做好準備重返劇壇，不過其後盛傳投資方撤資，加上疫情關係，以致該劇開鏡一再延期，甚至傳「胎死腹中」！

投資金額大減

據悉，曾志偉最近接手無綫戲劇科，代替早前離職的副總經理杜之克做決策人，隨即落實《巾幗4》「翻生」，並於明年3月開拍，惟投資金額將相應大減，由全劇於內地實景拍攝，改為只在內地外景拍一個月，其餘戲份則留港完成，卡士方面亦略有改動。朱朱原本獲派演黎耀祥妹妹，與羅子溢發展一段生死戀，可是現時角色人選一欄突變「懸空、未落實」，換言之朱朱與黎耀祥等今次無緣合作，「復出」遙遙無期，子溢更因此變「孤兒仔」，未知與哪位女星配成一對。

朱朱慘被Out原因，相關台前幕後齊齊封嘴，至今成謎！不過有傳部分「新任話事人」對她印象打了折扣，事關過往與她合作的洪永城及龔嘉欣都曾發生摩擦，尤其與前者的「抽水事件」，更一度被炒作成沸點，以致雙方形象受損！被指決定「永不合作」的他們，更是《多功能老婆》開拍續集計劃生變的原因之一。

反映意見 被指耍大牌

至於年前「黃心穎事件」令《法證先鋒Ⅳ》急需重拍推出，惟當時朱朱忙拍《大醬園》，有感分身乏術而向有關方面反映意見，卻因觀點與角度問題，令人覺得她耍大牌，盛傳因此將其戲份大幅刪減，反而「臨危受命」頂替黃心穎的湯洛雯冷手執個熱煎堆，成為重點女角之一，自此星途平步青雲。

自拍畢《大》劇後，朱朱毫無疑問長時間「失蹤」，被一眾「後起之秀」馮盈盈與王敏奕，甚至游嘉欣等先後爬頭！最近朱朱再次獲得「出鏡」機會，都只是以嘉賓身份演出《開心大綜藝》，以及帶領今屆準港姐拍攝綜藝節目。如今再失《巾幗4》演出機會，相信她想短時間內「收復失地」亦絕非易事！

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