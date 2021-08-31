人月兩團圓　又要食月餅又要狂打卡

話咁快又會係中秋節，相信不少為食貓已經吃了第一波月餅，跟着月亮一起漸漸變圓！想食得無咁有負擔，不如出外走走去打卡，有商場的中秋節限定布景非常別致，而消費滿指定金額又可以換領特色的聯名月餅，實行又玩又拎呀！

【可愛限定白爛貓】

超人氣 LINE 原創貼圖「白爛貓」，相信早已在大家的通訊軟件中曝光率甚高，今個中秋，白爛貓走入置富 Malls 合作推出白爛貓「置」萌月餅禮盒，內有手工低糖單黃白蓮蓉月餅和清新的玄米茶包，一口月餅一啖茶，不怕膩滯，而吃過月餅後，禮盒更可變身首飾收納鏡盒，一物多用。

聯乘活動又點止一項，由即日至10月24日，更有置富Malls X 白爛貓87旅行團，在多個商場設有不同國家風味的打卡點，真係打卡當旅行啦！另外，還推出了2022年白爛貓「置」潮座枱月曆，在指定日子內會員消費滿指定金額（需符合要求）即可換領禮盒或月曆，換完即止。

【燈映秋夕迎中秋】

要數中秋節的標誌，除了月餅就是燈籠，由9月1日至10月4日期間，黃大仙中心一樓中庭特設3.5米高的「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置，裝置內以多個天燈及多角度的鏡子組成，而天燈亦會感應訪客的移動跟隨變色，令你恍如置身於光影的幻境世界中，打卡一流。

此外，商場更首度與著名糕點品牌 Pierre Hermé Paris聯乘推出專屬的「Pierre Hermé Paris尊貴月餅禮盒」，當中包括4種精選口味，分別為香脆榛子蛋糕月餅、法式焦糖海鹽蛋糕月餅、馬達加斯加雲呢拿蛋糕月餅和香濃黑芝麻牛奶朱古力蛋糕月餅。禮盒設計成燈籠狀，以高雅的紫色為主調，配以金色作點綴，古典又貴氣。盒內設有燈光開關，光線自鏤空映照出來，營造出絢麗光影效果，超級浪漫\；換領詳情可參閱官網，換完即止。