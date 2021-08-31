6大排行︱韓國男星邊個最Fit？朴敘俊宋江上榜

韓國節目《TMI NEWS》早前邀請健身教練，選出6大公認身材最好嘅男女藝人。近期參演《無法抗拒的他》而人氣急升嘅27歲男星宋江排行第6位，擁有身高185cm，熱愛健身操出「太平洋肩膊」，屬標準模特兒身形。早前於劇集《如蝶翩翩》中飾演芭蕾舞者，但因身材太「肌」，被公司下「限Gym令」！

第5位係身高183cm嘅柳演錫，因拍攝劇集《回答吧1994》飾演棒球手一角需要接受訓練，及後開始健身生涯，於《機智醫生生活2》半裸騷肌亮相，為演呢幕捱餓，認真敬業。

第4位係43歲歌手張民皓，參加選秀節目《Mr Trot》出身，擁有唔少媽媽級粉絲。

排行第3位嘅朴敘俊，經常於劇集都有騷肌情節，好似《驅魔使者》半裸打擂台，《金秘書為何那樣》、《三流之路》有出浴場口，粉絲大飽眼福！

第2位係2PM前隊長Jay Park（朴宰范），出名係健身愛好者，非常注重身形線條，曾經講過最滿意自己嘅胸肌，連作曲都不忘加入「身材」相關歌詞。

而第1位係《梨泰院Class》男星安普賢，入行前原來係一名拳擊選手，日打夜打想唔大隻都難！