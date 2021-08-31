林志炫係《披荊》麻煩友？網友撐退賽！

喺內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，如果黃貫中係傳聞嘅「孤獨精」，咁台灣組合優客李林前成員林志炫就係傳聞中嘅「麻煩友」。外表斯文、和順嘅佢，先同內地男星趙文卓因冷氣問題有拗撬後，又傳佢與兩位專業舞者李響及劉迦有爭拗。近日再有爆料指佢同人講睇趙文卓唔順眼，嫌人哋表裏不一，甚至喺錄製前，仲自詡係嚟做指導，地位高其他「哥哥」幾班，所以佢喺在節目度攞正牌獅子咁大個鼻，可惜節目組覺得人人平等，冇特別優待佢，搞到以為係「大佬炫」嘅佢好冇癮，仲放消息話可能退賽。

雖然呢一刻唔知條料係堅定流，但係好多網民就話支持林志炫嘅「想退賽」決定，因為喺歌迷眼中，佢係位歌唱實力超強嘅低調佛系藝術家，佢唱嗰啲歌，好似《蒙娜麗莎的微笑》、《單身情歌》等全部都聽到人「耳朵懷孕」，仲喺之前嗰個唱歌比賽《我是歌手》中，佢嘅表現係超水準，點知嚟到《披荊斬棘的哥哥》就是非多多，所以啲網民就狠心留言：「希望林志炫退出節目。」又有狠心留言話：「退，快退，求之不得，他走了他自己好受，大家也好受，趕緊走。」咁冇觀眾緣，可能佢要憑歌寄意唱番首代表作《認錯》，先可以息民憤喇！