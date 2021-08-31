網民選出5位最討厭「哥哥」　言承旭被批太矯情

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大受網民歡迎，其中由陳小春、謝天華、林曉峰、張智霖及梁漢文等組成嘅「大灣區」更係焦點之一，憑住搞笑作風深得觀眾喜愛！不過有贏得人歡心嘅當然亦有討人厭嘅，網民就選出5位最煩人嘅「哥哥」！

言承旭：太矯情

網民覺得佢似乎跳唔出框框，上台第一首歌就唱《流星雨》，仲搵埋大S為佢造勢，何來突破呢？之後有想法又唔同大家講，自己匿埋一角顯得傷感，表現得矯揉造作，到採訪時又忍唔住喊，網民覺得佢唔適合呢種具競爭性嘅綜藝，有一種違和感！

林志炫：自私、不尊重

首先早年憑《單身情歌》爆紅嘅佢，第一次分房時，比年紀更大嘅黃貫中快一步揀咗最好嘅2人間，被批唔識尊重對方。入宿舍後做嘅第一件事就係擋住攝影機，導致同房嘅趙文卓得好少宿舍鏡頭。之後兩人又因為冷氣問題出現矛盾，林志炫覺得開冷氣會喉嚨乾，於是趙文卓抱怨房間冇冷氣，只好去人哋房，林志炫被指自私更上埋熱搜，之後佢喺社交網解釋：「當時是卓兄說吹冷氣不夠養生最好關了少吹，所以我就接受建議配合同意了呀！」到後來演出安排中，林志炫嘅計劃似乎引起其他人不滿，李雲迪更表示：「我們其實更像…也不能說是伴奏吧…」

GAI（周延）：自以為是、狂妄

而第2個係GAI（周延）被指自以為是及狂妄，曾喺網上發文：「我根本不想告坐經濟艙的說唱歌手有任何交集。」令人感覺好傲慢。而當林曉峰指唔認識佢細佬布瑞吉時，GAI去搵陳小春投訴，但網民就覺得根本唔關陳小春事！

布瑞吉：被哥哥拖累

GAI幫細佬出頭搵陳小春講數，但變相令布瑞吉人緣變差，令人覺得佢小事化大，不過好在陳小春冇擺喺心，仲對佢讚不絕口。喺送禮物環節時，陳小春更向佢送上份量好重嘅頸鏈！不過喺排序出場時，佢嘅做法被人覺得違背節目組規則！

張雲龍：冇主見、甘做言承旭跟班

張雲龍經常提到言承旭，不時表現出係對方忠粉，兩人經常有合體畫面，但觀眾就唔多Buy呢對CP，覺得太膩同厭悶在一起。而張雲龍又冇咩特別表演，遭網民狠批只留下了一副「甘做言承旭跟屁蟲」嘅印象，似乎唔係去參賽，而係去追星，令人失望。