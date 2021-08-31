54億身家用一世　趙薇擁69間關聯公司唔愁被封殺？

內地女星趙薇雖然被除名，不再跟章子怡、周迅及徐靜蕾並列為「四大花旦」，但無疑其驚人的吸金力，不單是四人中的「超級金旦」，更是內地女星中最富有的一位。即使封殺原因不明，那怕演藝路黯淡無光，趙薇挾着至少54億港元的身家，絕對不愁衣食。

日前突然在社交網報平安，聲稱跟父母在一起的趙薇，其父趙家海是工程師，母親魏啟穎是小學教師，她更有一個比她年長七歲的哥哥趙健。小康家庭出身的她，不單躍升為華人社會無人不曉的女星，入行27年來，身份是演員、導演及製片人外，更是股東及老闆。2009年趙薇在其投資的北京三里屯的餐廳開幕禮上，她說：「我現在的理想就是做生意，變成大富翁。」

「大富翁」夢早已實現，內地媒體指至今跟她關聯的公司至少有69間，其中有13間是直接持投，公司業務遍及影視製作、房地產、文化藝術及餐飲等九個行業。2019年趙薇和丈夫黃有龍以人民幣45億元人民幣（約港幣54億元），位列胡潤百富榜第912位；2016年他們以人民幣66億元身家（約港幣79億元）躋身胡潤百富「全球少壯派白手起家富豪榜」。身家暴升，內地媒體指主要原因，是趙薇和黃有龍在資本市場上連連獲利，包括在2014年至2016年兩度減持阿里影業，從中套現近20億港元，難怪趙薇被封為「女版巴菲特」。

2015年趙薇曾被問及其投資心得，她說：「不要問我投資股票的事了，因為跟我沒關係，都是家人做的，我自己不買股票，沒有辦法給大家相關的經驗，我沒那麼牛。」對於打入財富榜，她說只是外界給她的歸類，更說最感興趣的還是做演員，對於名利，她卻說：「你不能讓自己的生活過得非常艱難，但也不值得過度追求名利這種東西，那沒有意義。」2009年時矢言要做大富翁，6年後則說不追求名利，大概家底厚得一個地步，即是在內地、香港、新加坡及法國等地有逾十個豪宅及四個酒莊、有價值過億元的私人飛機等，趙薇才有這種深切的領悟。