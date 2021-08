期待已久的電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於明日上映,而專製作公仔的香港公司就乘勢推出兩位男主角「尚氣」劉思慕和「文武」梁朝偉的公仔。雖然間公司出品的公仔一向像真度極高,不過今次卻被網民批評跌watt!其中批評梁朝偉個公仔被整到唔似真人!

品牌公開梁朝偉個公仔後立即惹來網民好大回響,大部分都批評個公仔唔似偉仔。網民留言問:「邊忽似偉仔??」亦有網民留言批評個公仔嘴巴太大,更有網民笑指個公仔樣貌似李子雄!相反「尚氣」個公仔就被讚似足真人。