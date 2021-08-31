新開茶飲店　高質用料

台式茶飲店成行成市，飲品款式來來去去大同小異，近年港人對茶飲相當講究，本地亦有自家品牌，近日坊間開設的新式茶飲店，用料相當有要求，除了選用新鮮茶葉和水果，就連調味用的糖和配搭食材都很講究。而且除了飲品外，還供應小巧甜點、雪糕或小食等，讓大家在炎熱時可以解渴抖暑。

日本蜂蜜

坊間的茶飲的糖分都較高，糖漿的成分又無人知，每次飲最好選少糖或半糖。剛於將軍澳開業的茶飲旗艦店BUZZ STAND，選用有70多年歷史日本養蜂企業「杉養蜂園」的蜂蜜和果汁蜜，加上新鮮水果和茶來拼配。店內有多款清涼無酒精雞尾酒和自選果汁蜜配梳打水，包括開胃的檸檬蜜薄荷青瓜梳打、清香的蘋果蜜玫瑰花茶、開胃的柚子蜜生薑西柚綠茶等，另外還有醒神的蜂蜜咖啡、蜂蜜抹茶鮮奶、麥盧卡蜂蜜香蕉沙冰和柚子蜜檸檬綠茶等茶飲，配上牛乳蜂蜜雪糕或蜂蜜窩夫，清甜美味。

冷泡茶梳打

以前喝茶講究水滾茶靚，成日話趁熱飲最好，不過夏日炎炎，不少人對住熱茶都怕怕。剛於金鐘開設分店的上林茶舍，特別推出分店限定的冷泡茶梳打，選用高山桃灼烏龍茶做茶底製作無添加糖的有氣飲品，入口帶桃香、蜜香和草原野花香，入口陣陣涼快。另外店內還有受賞青森蘋果汁白牡丹、宇治之光抹茶紫宸、烘焙正欉阿里山鐵觀音 雪月和日月潭伯爵茶 紫藤等選擇，配上有焙茶、伯爵茶和鐵觀音口味的法式可麗露，茶香倍增。由現時至9月19日，新分店會有2項優惠，客人只要登記會員可享用茶葉試飲包，選購茶葉產品可獲限定泠茶流打1杯。

台灣過江龍

講到茶飲店，台灣可說是發源始祖，當地有數不盡的品牌選擇，將於9月在尖沙咀登陸的過江龍鮮搾水果茶飲店大苑子就是其一。這個有20年歷史的品牌，標榜優先選用台灣新鮮水果製作，每季都會推出鮮榨系列茶飲，最出名首選用愛文杧果製作的經典愛文杧果冰沙 Double Double，用紅肉火龍果加屏東愛文杧果製作的沙冰仲夏練習曲，色彩繽紛又美味。荔枝玫瑰選用台中黑葉荔枝、玫瑰花瓣配搭，漸變粉紅色調，迷倒不少女士。另外還有愛文翡翠、繽紛水果茶、金美粒奇亞籽等飲品，想知道何時開業，記得留意品牌社交平台了。