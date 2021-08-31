東冲有料到：泰國疫情有起色？

本文執筆之時，泰國的確診數字已有所回落，由最高峰的約2萬多人，跌至現時約1.8萬人左右，不禁憧憬未來情況會繼續好轉。

據一些泰國疫情專家所講，當地疫情的高峰期已過，加上世界各國伸出援手送來大量疫苗，促使每日有不少泰國人接種，令情況變得樂觀。

如此環境下，泰國曼谷於9月會有所放寬，禁止堂食的餐廳，及遭停業的商場、按摩院丶美容院丶理髮店發店等，都有會再次重開予市民使用，只是宵禁依然維持。

相傳泰國政府有意倣效英國，實行與病菌共存，也鼓勵市民多進行戶外活動。例如街邊小販、跳蚤市場或到公園耍樂，事關據專家所講，病菌理論上在戶外較難傳播，反而跟確診者共處一室的話，確診機會更高！

相信當泰國能控制了疫情，兼且確診人數進一步回落，同時又有很多人接種了疫苗，而公眾場所亦陸續重開之時，對當地人來說始終是好事，最起碼不用困在自己的房子內吃外賣，一眾小販及升斗市民也有工開「搵到餐晏仔」，而我也可以走到街上拍攝最新市況，不用只留在家拍片。

眼見香港現時情況已得到控制，希望泰國亦能有所好轉，然後香港政府也能讓我們這班居泰港人回港吧！

胡慧冲