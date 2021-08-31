Mercedes-Benz S450 4MATIC　超豪氣派盡現

平治（Mercedes-Benz）旗艦級豪華房車S-Class一直以來都是豪華、舒適、安全及生活品味的代名詞，全新一代的推出更重訂了頂級豪華房車新基準。輸港的型號除了有高階版S500 4MATIC，還有標準版S450 4MATIC，兩者均以相同的輕混能動力系統作動力基礎，只是S450 4MATIC的馬力及扭力輸出稍低68hp和20Nm，完成0~100km/h亦僅多0.2秒，車載的豪華配置和車價亦傾向務實，但不減半點氣派。

新S-Class採用鋁含量逾50%的鋁製混合車身，兼備輕量化與高剛性。加上有AIRMATIC氣壓升降懸掛系統加持， 車身高度能依路面情況自動調整，配合能因應個別車輪作出獨立調節的自適應吸震系統，無論處於動感駕駛或於崎嶇路面遊走，帶來沉穩舒適的駕乘感。同時受惠於針對車身空氣動力學的設計細節，包括嶄新側鏡、輪圈及尾燈等，使風阻系數低至0.22Cd，連帶車廂寧靜度提升。試駕車S 450 4MATIC雖未有加配後輪轉向系統，窄路掉頭表現像一般前驅中小型車般，完全不受逾5.3米的車長影響，一點也不笨拙。

內裝更加數碼化及智能化，不止標準配備第2代MBUX多媒體系統、12.3吋數碼化儀錶、11.9吋OLED觸控主屏幕、附設電容式操作鍵的多功能Nappa軚環，整個車廂更環繞着先進的LED氣氛燈組，令寧靜舒適的車廂氛圍增添時尚魅力。氣氛燈色彩配搭及選擇又多，只需透過中央屏幕設定便可。此外，集多項主動安全功能於一身的駕駛輔助套裝、泊車套裝連360度環視鏡頭、MBUX Navigation Plus導航系統、滑動式全景天窗、後排THERMOTRONIC自動空氣調節及電動遮光簾皆屬S450 4MATIC標準配備。

規格表

車型：4門5座位豪華房車

引擎：直六渦輪增壓連EQ Boost

容積：2,999c.c.

最大馬力：367hp/5,500~6,100rpm

最大扭力：500Nm/1,600~4,500rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：9G-TRONIC

0~100km/h：5.1秒

綜合耗油量：7.8~8.4L/100km（WLTP）

車身體積：5,320×1,954×1,503mm（長×闊×高）