讀「豆粉」感謝信　ANSONBEAN哽咽眼濕濕

「寰亞新人王」ANSONBEAN近日雖然忙於拍戲和錄新歌，但仍抽空同Fans舉行見面會，以答謝由他參加比賽至今，一直支持他的「豆粉」（Fans暱稱）。是次聚會ANSONBEAN可謂碌盡人情卡，除了請來《全民造星III》的老友方芷欣（方方）擔任主持之外，還有NY、Timo前來為活動助興，ANSONBEAN說︰「其實今年情人節，我搞過一次網上嘅粉絲見面會，今次終於可以近距離見面，除咗要多謝『豆粉』幫手籌備成個活動，仲要多謝方方，佢係一口答應我做今次嘅主持，當然唔少得NY、Timo，上次新歌發布會，佢兩個同我一齊跳舞，但好多『豆粉』冇機會現場睇到，所以我哋跳多次《CRUSH（oh no！）》畀大家睇。」

玩估歌仔遊戲

席間ANSONBEAN跟「豆粉」打成一片，一起玩估歌仔遊戲、ANSONBEAN的常識問答遊戲，而有些問題，甚至連當事人也不懂，逗得現場的「豆粉」哭笑不得。「豆粉」為氹偶像開心亦有送上大禮，特意剪輯了一段視頻，內容包括他參加《造星III》的精華片段，還有他首次出席公開活動的照片，片段去到尾聲，有幾位「豆粉」親自讀出寫給ANSONBEAN的感謝信，此時ANSONBEAN突然變得沉默，原來他一直強忍着眼淚，更不禁哽咽起來：「其實睇到條片中段有啲眼濕濕……諗番起比賽到依家，你哋每一個鼓勵，出Event每一次大家都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個Post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」

不過他最後逞強自稱冇喊，只是流眼淚，並答應將來無論唱歌、拍戲、拍劇，都會落足心機，不會令「豆粉」失望︰「其實嚟緊會拍電影，題材寫實得嚟又好奇怪，暫時唔可以劇透，因為角色同我真實性格有好大反差，所以我搵咗雞老師（邱頌偉）上Acting Class，同佢傾偈嗰陣令我更深入了解我個角色，佢仲教我點樣將平日嘅回憶、經驗套入角色，所以學到好多嘢。」