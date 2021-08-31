【即場向193示愛】郭奕芯自爆醉後做主動：一嘢錫落去

ViuTV新節目《晚吹 - 戀講嘢》，由193@ERROR、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）擔任主持，全方位以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放的不同視角，為現場嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。嘉賓將現場親身講述自己的感情問題，又需要自備一件與自己事件相關的物品，於錄影的「戀擺嘢」環節交給主持。

今晚（31日）播出的第2集邀請到2位嘉賓大談感情煩惱，嘉賓Erica是一個西裝控，特別鍾情西裝男。193問3位女主持有冇試過因為衣着打扮而喜歡一個男仔，Ashina竟然突然示愛：「梗係有啦，我就好鍾意啲好乾淨，好韓國style，即係識襯衫，即係好似你咁。」立即惹來其他2位女主持起哄，Helen取笑Ashina：「每6秒一個示愛。」

Erica分享一次同同事飲酒後，醉後接吻戀上「準婚男」，對方已有未婚妻一事。Ashina就自爆曾和曖昧對象，飲酒後錫特別有feel：「我試過做主動，當時飲咗少少酒，加上同佢玩玩吓，我同佢講，你睇吓，我個嘴有啲乾呀。其實我對個男仔有啲意思，大家都知道大家有啲意思，跟住佢話係咩，咁要試吓先知，跟住我就一嘢錫落去。」