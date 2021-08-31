本日日本：期間限定cafe　食天竺鼠車車落肚

人氣定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》殺入日本飲食界！9月2日起陸續在東京、大阪、靜岡及仙台開設快閃咖啡店「Mogu Mogu モルカー Restaurant」，現在就讓大家先睹為快有乜得意食品先！

最搶眼的必選天竺鼠車車的手鞠壽司，捏成了小圓球的賣相，材料除了魷魚、醃蘿蔔外，還有鋪上煙薰三文魚的主角馬鈴薯，全部擠在一起，表現出動畫第一集「塞車」的經典場面。動畫中還有一幕很經典，就是西羅摩變成了殭屍，餐廳用綠色咖喱飯重視這一幕，另加上粉紅色的忌廉汁點綴，再以白飯捏成西羅摩胖胖的外形，配搭十分精緻。飲品方面，有「被劫匪狹持的西羅摩拿鐵」，奶蓋上就是西羅摩被迫戴上眼罩幪面的樣子，十分搞笑。除了食品外，當然不少得一系列的周邊產品包括鎖匙扣、杯子、索袋等等，粉絲們怎可以錯過！

Mogu Mogu モルカー Restaurant

東京會場

會場：TOKYO BOX cafe&space東京晴空街道店

日期：9月2日至10月17日

地址：東京都墨田區押上1-1-2東京晴空街道1樓

大阪會場

會場：#702 CAFE&DINER NAMBA PARKS店

日期：9月2日至10月9日

地址：大阪府大阪市浪速區難波中2-10-7 NAMBA PARKS 7樓

靜岡會場

會場：kawara CAFE KITCHEN靜岡PARCO店

日期：9月8日至10月11日

地址：靜岡縣靜岡市葵區紺屋町6-7靜岡PARCO 3樓

宮城會場

會場：GabuLIcious仙台店

日期：9月10日至10月11日

地址：宮城縣仙台市青葉區中央1-6-13加瀨谷風通り大樓1至2樓