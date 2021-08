甄子丹越洋送花慶結婚18周年　同太太隔空放閃！

「宇宙最強」甄子丹同太太汪詩詩婚後育有一對仔女,係圈中出名嘅恩愛夫妻,尋日(30日)係佢哋結婚18周年,喺外地拍緊戲嘅子丹,越洋送咗一大束紅玫瑰冧太太,並喺社文網大晒愛的宣言:「Happy Anniversary Mrs Yen!18 years hun!Love you always and forever!(結婚18周年快樂,老婆永遠愛你)」)」仲上載一段佢哋兩夫妻同仔女嘅生活點滴片,真係Sweet到爆!

而汪詩詩亦有就將佢哋婚後嘅生活照片剪輯成短片,留言:「Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day.” -Anonymous(愛不在於你們在一起多久,愛是指你們每一天有多愛對方。)」兩夫妻隔空大放閃光彈,網民都話畀佢閃盲呀,除咗紛紛送祝福,仲請教佢哋有咩愛情保鮮大法添!