甄子丹越洋送花慶結婚18周年　同太太隔空放閃！

「宇宙最強」甄子丹同太太汪詩詩婚後育有一對仔女，係圈中出名嘅恩愛夫妻，尋日（30日）係佢哋結婚18周年，喺外地拍緊戲嘅子丹，越洋送咗一大束紅玫瑰冧太太，並喺社文網大晒愛的宣言：「Happy Anniversary Mrs Yen！18 years hun！Love you always and forever！（結婚18周年快樂，老婆永遠愛你）」）」仲上載一段佢哋兩夫妻同仔女嘅生活點滴片，真係Sweet到爆！

而汪詩詩亦有就將佢哋婚後嘅生活照片剪輯成短片，留言：「Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day.” -Anonymous（愛不在於你們在一起多久，愛是指你們每一天有多愛對方。）」兩夫妻隔空大放閃光彈，網民都話畀佢閃盲呀，除咗紛紛送祝福，仲請教佢哋有咩愛情保鮮大法添！