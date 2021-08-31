姜糖、柳柳粉注意！買電器贏拉闊飛

最近某娛樂圈經理人指人氣男團MIRROR是廣告從業員，但事實上他們除了拍廣告，也沒有忽視歌唱事業，例如姜濤、柳應廷就即將夥拍林家謙及Tyson Yoshi舉辦拉闊音樂會。此音樂會一票難求，但現在有機會免費擁有，事關LG將向所屬會員送出120張門票，只要即日起登記成為LG新會員，即可自動獲1次抽獎機會，得獎者共 10名，每位得獎者可獲音樂會門票2張。

除了登記做新成員，現有及新登記之會員於推廣期內購買指定型號之LG行貨產品，包括電視、音響、顯示器、洗衣機及雪櫃等，並成功在官網申請保養，亦可參加今次抽獎，而且參加次數不限，買得愈多中獎機會愈高。這部分共會抽出50名得獎者，每位可獲音樂會門票2張，祝姜糖及柳柳粉們好運啦！

(活動日期由即日起至2021年9月12日止)

同場加映：騷前熱身聽無損音樂

入場睇騷想盡興，事前最好聽定歌手名曲做熱身。HIFIMAN最近推出全新HM901R高清無損藍牙音樂播放器，內置自家研製HYMALAYA DAC晶片，模擬味和音樂感十足。此機仲可更換耳放卡，兼容同廠各種耳放卡，擁有豐富可玩性。