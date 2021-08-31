Q：本人今年42歲，結婚3年，妻子37歲，從沒避孕但一直未能懷孕。由於妻子已年近４０，不希望成為高齡產婦，我們便去做檢查，發現她一切正常，問題在本人身上，精子活躍度只剩下３至４成，有很多死精，醫生說很大機會是本人長期服用情緒病藥物和有吸煙習慣所致。本人如何改善精子狀況？懇請答覆，謝謝。

盧先生

Ａ：精子不健康，包括活躍度不足甚至是死精症，會對傳宗接代造成困擾，也容易引起伴侶的心理壓力。「死精症」是指身體製造的精子存活率低，精子死亡率超過40%，此症為男性不育的其中主因。

改善死精症，男性應首先在日常生活上率先注意，必須避免陰囊長時間處於高溫，例如不可浸泡熱水浴，尼龍內褲和窄身的褲子也不宜穿着，而從事飲食業的男士更應提醒自己遠離爐頭。

此外，據醫學研究指出煙草的尼古丁成分和酒精均會傷害精子及增加畸形精子。藥物方面，服用鎮靜劑、安眠藥、抗癌藥物，以及經常接觸有毒化學物品如殺蟲劑等，也會妨礙精子存活率，男性應留意避免。

閣下面對的死精症問題，雖然未曾惡化至極嚴重的死精症，尚有超過５成的存活率，卻明顯已響起不育警號，應避免讓它惡化下去，嘗試盡力改善精子存活量，達成懷孕的心願。建議包括：第一，閣下應立即戒煙，不容吸煙直接扼殺精子的脆弱生命力。第二，把不育憂慮告訴治療情緒病的主診醫生，調校藥物及劑量。第三，性生活方面，計準每月排卵的日子，把握最佳受孕時機，彌補精子存活率大幅下滑的缺陷。女方應仔細記錄每月生理周期和排卵期，男方則配合儲精至排卵期，例如於接近和進入排卵期便暫停自慰，如每１毫升精液裏的精子數目少於２，０００萬個即會較難受孕。男性還要注意營養和睡眠休息，調適體質，為成功懷孕用心備戰。

李偉儀