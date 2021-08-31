超級童顏！25歲羅毓儀化身春風DorReMi零違和感

無綫力捧小花羅毓儀日前參與兒歌金曲錄影，製作組花盡心思，為演出嘉賓搜羅了近百件Cosplay造型衣服作表演用途外，台上每一件道具亦緊扣「童真」主題，當中以羅毓儀的春風DorReMi造型最為吸睛，雖然已年屆25歲，但她天生一張孩子臉，絕對是「逆齡」最佳示範。而袁鎮業的《足球小將》小志強造型最為過癮，皆因他的球鞋上黏實了一個玩具足球，無論點跳點揈都「唔會飛甩」，令人爆笑。

當晚藝人朱凱婷（Heidi）及莫家淦分別帶同女兒林穎彤及兒子莫朗翹，獻唱《我係小忌廉》及《超人的主題曲》。現場所見，穿了「公主母女裝」的朱凱婷與囡囡默契十足，她說：「其實由囡囡細個開始，我哋就成日一齊喺屋企載歌載舞！其實都幾開心囡囡到咗呢個年紀，都仲好享受同媽咪一齊唱歌表演，所以我好珍惜大家一齊上台嘅Moment。囡囡今次係專登為咗陪我而學唱《小忌廉》，所以對我嚟講係好珍貴嘅回憶，好似將我細個鍾意嘅兒歌傳承咗畀佢咁。」

Heidi又透露囡囡有參與是次髮型設計部分，二人專誠剪了齊蔭頭再加鬈曲髮馬尾配合襯番小忌廉。至於莫家淦囝囝雖然較怕醜，但在爸爸帶領下，仍能成功完成多個表演動作，精靈乖巧。