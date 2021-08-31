與林宣妤演舞台劇　姜卓文目標超越爸爸姜大偉

姜大偉兒子姜卓文（細John）與兩位師姐林宣妤（Serene）與蘇子情（Gabriella）在經理人穿針引線下，有份參與即將公演的舞台劇《香港生死書》演出。

為了應付8場的舞台劇，細John、Serene、Gabriella閉關排練，每日排足12個小時，首次做舞台劇，細John緊張說：「始終係第一次，要面對咁大個舞台，之前拍戲習慣有得剪接，可以NG重拍，舞台劇冇得NG，要一Take過最完美嘅演出，所以真係會緊張，經過連日來嘅排練，做足準備後就開始有信心會做得好。」問到他是否想超越爸爸？他說：「我當然希望喺舞台劇方面可以叻過佢，所以我要更加努力，希望得到觀眾嘅認同。」

同樣是首次演出舞台劇的Serene，反而不太緊張，她說：「因為好多人一齊做，感覺上冇咁大壓力，之前上咗一啲堂，學識放鬆自己，真係好有用，成功解決上台前嘅焦慮，可以好自然放鬆咁演出。」她更為自己所唱的歌填上歌詞，雖然之前沒有填詞經驗，但只用了兩個多小時就成功填好歌詞：「突然有啲字喺我個腦出現，一路播首歌個腦就一路自行填上歌詞，真係好神奇，希望大家會鍾意。」