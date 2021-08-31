見到身材一流嘅索女，男人嘅口水分泌會漸漸增加，除咗飽滿嘅蜜桃胸，仲有外形美觀又誘人嘅美尻都非常吸引，而寫真女優春菜惠就擁有呢種美尻，絕對能令男人嘅腎上腺素飆升！

想咬一啖

日本寫真界有好多靚女，亦有好多巨乳妹，仲有唔少擁有渾圓美股，但係集美貌、美乳同美尻於一身嘅女優，則少之又少。不過，大家唔使花心機同時間去搵，因為今日就要介紹一位畀大家認識，佢就係春菜惠喇！

今年30歲嘅佢駐顏有術，個樣同12年前出道嘅時候一啲都冇變，依家仲多咗份輕熟姊系感覺，綺麗迷人之餘，又親切甜美。身材方面，亦一樣誘人，上圍對E奶分量十足，腰肢夠晒幼，同時擁有一個圓潤堅挺而且表面光滑嘅超級美尻！早前佢喺社交網上載咗一張側身露出大半美股嘅泳衣照，即時引起網友哄動，大讚其美尻靚到震，稱之為「令人興奮的桃尻」，甚至話「好想咬一啖」添！

好學不倦

惠妹喺寫真界可以算得上係一位老將，由2009年出道至今已經12年，不過多年來，唔單止狀態冇跌Watt，反而愈來愈索，魅力愈來愈強，實在令人羨慕又妒忌！

除咗係寫真女優，佢亦係一位賽車女郎，2010年開始喺賽車場上搔首弄姿，多年嚟一邊拍寫真一邊做車女，即使工作幾忙，佢仍係好學不倦，不斷進修考獲好多專業資格，當中更同飲食有關，包括麵包講師、伙食顧問以及蔬果專家。亦因為咁，最近佢獲得一間連鎖餃子店邀請擔任顧問，以及親自特製新款餃子添！小弟有個提議，不如阿妹試吓將烹飪同性感演出融為一體，等大家可以用眼享受美食同美色啦！

春菜惠有咁好身材，梗係唔會成日收埋啦，經常都會將自拍性感照上載到社交網畀大家欣賞，亦會透露最新演出消息，快啲Click入去睇吓啦！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-24-35