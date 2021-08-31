肌肉記憶出錯累NG！陳曉華帶眼識人唔輕易動情

港姐冠軍陳曉華（Hera）處女劇《迷網》去年播出時，演技被不留情面地狠批，然而相隔短短日子，她於《七公主》內的表現令不少網民改觀。講到劇中遇人不淑而招致不幸，現實她交朋結友十分謹慎，不隨便交心，亦因此不容易喜歡上一個人。

劇內由被強姦、自殺再變成女一黃翠如的「心魔」，Hera演來相當沉重，她深信唯一可幫到自己的，便是盡量放鬆：「成件事係因被強姦而引起，但由始至終都冇拍過強姦戲，所以今次功課有難度，我靠幻想嚟營造相關畫面，幫助自己投入。」對於演出受讚賞，Hera形容是「驚喜」，仍願意繼續接受批評。

愈緊張愈出錯

談到《迷》劇推出期間負評不絕，Hera回想覺得未必是壞事：「當時我拍緊劇集《異搜店》，聽到大家嘅評語，可以及早改善。拍《迷》劇我都覺得自己講對白太快，亦知道演得差，全部都因為緊張，愈緊張就愈NG，後嚟有前輩同我講呢啲叫『muscle memory（肌肉記憶）』，會喺相同嘅地方不斷出錯。」

於是Hera下定決心，自掏腰包先後跟過不同的戲劇導師學習：「我同自己講，反正日後都要喺大眾面前表演，開始學識放鬆，成功戒咗口吃。（其實外界最難忘嘅批評係乜？）有觀眾話我黐脷筋，為咗改善說話技巧，我喺屋企咬木塞練發音，又鍾意趁揸車時聽歌，再將啲歌詞朗讀出嚟。」

以袁詠儀為目標

《七》劇中Hera因誤信好友而被姦，現實中她卻謹慎交友：「所以本身同角色性格唔同，當然啱啱相識嘅時候，我都會百分百信任對方嘅，但期間如果發生一啲嘢，令我有所懷疑，通常都會繼續交往，但唔會再交心，所以我都好難鍾意一個人，亦唔想嘥時間，希望喺事業上做到啲成績先。」她直言羨慕「師姐」袁詠儀家庭及工作兩兼顧，揚言他朝為人妻亦希望繼續帶好作品給大家。

場地提供：Greyhound Cafe Galleria@K11 Musea