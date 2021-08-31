美腿迷你裙　牽動慾望

「裙下之臣」呢個四字詞語就聽得多，之但係女性着邊款裙最能令男士臣服呢？咁就梗係迷你裙啦，加埋對美腿更加誘人，而四仔界就有唔少美腿迷你裙主題嘅作品，必定令大家視覺大滿足呀！

解除束縛

迷你裙之所以令男士着迷，除咗展露出一對美腿之外，仲有裙擺飄下飄下嘅誘惑，實在令人難以抵抗，片廠Elegant Angel推出嘅《Up Your Skirt》就係話畀大家知箇中有幾咁吸引。由四仔名導Sid Knox執導，並搵嚟Jillian Janson、Chloe Temple、Lulu Chu及Jewelz Blu四位脫星演出，單係呢個美女陣容，就已經相當有睇頭，最重要係導演明白男人嘅心理，就係每次見到迷你裙美女時，都有種想一窺當中究竟嘅邪念，為咗滿足四仔迷呢種幻想，幾位囡囡會主動解除迷你裙束縛，為大家呈上火辣辣嘅肉體交流。

挑戰猛男

美少女着迷你裙呢個主題，真係冇得輸！由DarkX炮製嘅《Teen Size Queens》，係著名四仔導演Mason執導嘅作品，除咗有Coco Lovelock、Alyx Star及Winter Jade呢三位青春脫星演出之外，仲有輕熟天后脫星Whitney Wright客串演出，認真吸引！故事講述三位青春美少女，一直想試吓同身懷巨型兵器嘅猛男喺床上切磋，但係佢哋都生得細細粒，又驚應付唔嚟，於是搵性愛導師Whitney Wright傳授激戰技巧，劇情有趣得嚟又香艷，着住迷你裙肉搏嘅場面，更係令人睇得零舍刺激。

情迷格仔裙

美國四仔迷特別鍾情格仔裙，故此不乏格仔迷你裙為題材嘅作品，講到最新登場嘅，就有呢套由Hustler製作嘅《Plaid Skirts & Big Naturals》。睇片名就會知道，除咗以格仔迷你裙為賣點外，仲有天然巨乳吸引大家嘅眼球，集美腿、巨乳同格仔裙於一身，搵嚟Skylar Vox、Blake Blossom、Jackie Hoff等樣靚身材正嘅脫星演出，當中最具睇頭嘅，莫過於今年21歲嘅Blake Blossom，年紀輕輕嘅佢，擁有一對32DD天然巨乳，非凡嘅床技更係火辣，保證四仔迷睇得賞心悅目。

碟評

雖然3套作品都以迷你裙為題材，但當中元素卻有啲分別，好似《Up Your Skirt》以裙下春光，喺露底與唔露底之間，誘動四仔迷嘅色心，配合連場激烈肉搏戰，官能享受一流。《Teen Size Queens》則以青春活力為賣點，加埋化身性愛導師嘅天后脫星Whitney Wright客串演出，夠晒睇頭。至於《Plaid Skirts & Big Naturals》大賣天然巨乳同迷你格仔裙，極具觀賞性，真係眼球大滿足呀！