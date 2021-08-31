謝東閔終於「除帽」？朱智賢疑搬離愛巢

35歲的無綫咪神朱智賢（朱朱）參選香港小姐入行，演藝路半紅不黑，「代表作」可說是與有婦之夫黎振燁的出軌事件，事後即被無綫掟入「雪櫃」避風頭。正當全城等睇被封為「綠帽俠」的男友謝東閔「除帽」好戲時，他卻Man爆護花，拖着朱朱發表「陪着你走」愛的宣言，峰迴路轉的劇情令人大跌眼鏡，同時讚嘆他有情有義。

事業「解凍」有運行

成功保住愛情的朱朱「潛水」一年以來安分「守行為」，約半年前終獲無綫放生，首度現身為參演劇集造勢，挽回形象後工作接踵而來，包括主持、演出綜藝節目等，與黎振燁的「定情劇」《食腦喪B》亦解封。

事業運逐漸上升，愛情方面卻有阻滯，東網接獲爆料指她與謝東閔共渡難關後分手收場，更已搬出愛巢3個月。翻查雙方近日的受訪內容，的確有迹可尋，先有朱朱於7月初講起慶生話題，追問下才透露與男友及朋友一齊慶祝，沒二人世界亦沒禮物收，疑熱戀不再；之後上月初帶傷出席新劇宣傳時，大爆遭謝東閔「忽視」，只好自行處理傷勢。

冷對潛在情敵發功

之前同樣主持東奧直播節目的劉頌鵬向朱朱公然示愛，身為男友的謝東閔對此卻異常冷靜，還間接道出最近與朱朱各自忙，甚少聯絡。雖然雙方仍有互相關注社交平台帳戶，但鮮有讚好及留言互動，只像普通朋友，而謝東閔在最新的發文就只上載獨照，淡言表示︰「最近的晚上都是這樣度過。」分手傳聞似層層！東網就此向當事人求證，朱朱否認分手︰「冇啲咁嘅事！」謝東閔就未有回應。