【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿五壬子木定日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：狩獵、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

得到前輩提點，讓你更靠近理想中的自己。

金牛座

處事不要忽略細節，分心大意會令你撞大板。

雙子座

向有需要的朋友伸出援手，助人為快樂之本。

巨蟹座

面對挫敗顯得無能為力，沮喪心情難以平復。

獅子座

待人接物要保持謙遜態度，太囂張易犯眾憎。

處女座

財運稍遜，提防因一時貪念被騙徒有機可乘。

天秤座

瑣事纏身，忌自亂陣腳，最緊要保持平常心。

天蠍座

今天沒有心情上班，卻擺脫不了公務的纏擾。

人馬座

獲貴人指點迷津，多勞多得，收入漸趨穩定。

山羊座

早點回家陪家人吃頓飯，可感受親情的溫暖。

水瓶座

新朋友帶來有利工作的資訊，青檸色助開運。

雙魚座

有點自顧不暇，不懂拒絕別人請求將有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）雞 易破財

鼠

運勢一般，要注意健康，保持飲食均衡。

牛

財運稍遜，收入欠佳，抱怨也無補於事。

虎

人緣運下跌，固執己見難爭取別人信任。

兔

風大雨大，有意轉行跳槽者要靜觀其變。

龍

人氣欠佳，容易給異性留下不好的印象。

蛇

健康存隱憂，作息要定時，熬夜易傷身。

馬

是日沖煞，易與人爭執，謹記和氣生財。

羊

事業運下滑，工作易分心，進度受拖累。

猴

工作運平平，做事不求甚解易吃虧收場。

雞

容易破財，小心受騙，防人之心不可無。

狗

身心狀態一般，情緒不穩，需作出調整。

豬

少埋怨，多諒解，可令感情關係升溫。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

白露開運養生

白露是二十四節氣中的第十五個，也是全年晝夜溫差最大的一個節氣，一般是陽曆九月八日前後。這個時節降雨量逐漸減少，當太陽一下山，積聚在半空中的水蒸汽便會凝結，並在地上及葉上結成露珠。古人以四時配五行，秋季屬五行中的金，而金的代表顏色是白，當人們於清晨時分起床時，看見露珠就稱為「白露」。

昔日白露流行「祭禹王」活動，禹王是傳說中的治水英雄大禹，太湖畔一帶的漁民尊稱他為「水路菩薩」；為了祈求風調雨順，漁民會於每年正月初八、清明、七月初七及白露時節舉行祭祀活動，其中又以清明及白露時的春秋二祭規模最大。

白露時節，民間也習慣進食一些滋潤益氣、解秋燥的食物，因此有採集「十樣白」的習慣。「十樣白」即十種有「白」字的藥材，如白木槿、白毛苦、白芷、白術等，再與烏雞或鴨同燉，相傳有滋補養生、祛風、治療關節炎等功效。

中醫認為初秋的進補宜以「清補」為原則，食療不能過於滋潤，適量食用銀耳、百合、蓮子、川貝、蜂蜜、雪梨等。除了食物養生，白露時節日夜溫差大，人體易受風寒，應注意添衣以防着涼。而且這個時期的地面濕氣重，最好不要赤腳接觸地面，以免濕氣入侵人體。