高調炫富︱趙薇收購酒莊開P　物業遍布悉尼星港

內地女星趙薇坐擁的資產深不見底，名下物業遍布世界各地，包括澳洲與新加坡的豪宅，並擁有4個大型酒莊，當年她透過優才計劃來港，豪擲1.5億一口氣掃入3個複式單位，更安排女兒入讀有名的國際學校，每年學費高達20萬。

最近遭內地封殺的趙薇，身家在10年間突然幾何級數上升，暴富的她名下除有多間公司外，還持有不少物業，遍布澳洲悉尼、新加坡、法國、香港、北京與上海等地，保守估計擁逾10個豪宅。另外，近年她亦喜歡買酒莊，有傳至少有4個千萬酒莊，當然還有價值逾億元的私人飛機。

由於老公黃有龍是新加坡籍，趙薇則持有香港身份證，他們對於這2個地方的物業投資尤其熱衷，每次入市都億億聲。趙薇於2009年懷有女兒黃新，2011年透過優才計劃成為香港人，目的是為女兒在港讀書鋪路。翌年，夫婦倆以公司名義斥資逾1.5億大手購入荃灣皇璧3個複式單位，不過去年由黃有龍擔任的公司董事突然轉名，已經引起外界談論。此外，去年有指趙薇與老公在新加坡買下一套市值約1.51億港元的豪宅，據當地傳媒披露，豪宅位於新加坡Ardmore Park，在當地著名的旅遊購物街烏節路上，有不少富商在該地段投資物業。然而這些對趙薇來說只是恆河沙數。

除豪宅之外，趙薇鍾情紅酒，特別喜歡法國酒莊的她，目前已收購4個，最為人知是她於2011年豪擲約4,200萬港元在法國波爾多收購葡萄酒酒莊Chateau Monlot，酒莊佔地約75.3萬平方呎，有逾400年歷史，曾是法國國王路易十三的產業，當年趙薇買入的消息轟動法國紅酒界，而她亦經常在酒莊宴客，並出動私人飛機接送賓客，更曾借出酒莊拍攝電視節目，高調炫富。而她於北京的豪宅，有傳花約4,800萬港元裝修，她亦曾於內地節目《中餐廳》中曝光其中一個豪宅的廚房，網友直指太奢華，指比一般人的客廳還要大。