趙薇玩「蛇吞象」　吸百億上市公司失敗

在演藝圈獲獎無數的趙薇，除在影圈獲得影后殊榮外，在老公黃有龍的加持下，染指股壇後便躍升成「女版巴菲特」，而其「代表作」為2016年以「蛇吞象」方式令身家暴漲，不過就累到股民雞毛鴨血。

當年趙薇旗下的龍薇傳媒高調宣布出資30億人民幣（約36億港元）收購萬家文化29%股權，交易完成後，龍薇傳媒成為公司的控股股東，但其後市場爆出，其收購資金來源為趙薇資金只有6,000萬人民幣（約7,200萬港元），借款約15億人民幣（約18億港元），未到手的萬家文化股票質押融資再獲15億人民幣，即她通過6,000萬人民幣的資本，用槓桿比例超過51倍，「吸納」市值100億人民幣（約120.3億港元）的上市公司。內地監管部門關注到交易異常，萬家文化收到中國證監會的調查通知書，趙薇夫婦和萬家文化交易終止。

當股票復牌後，股價由停牌前最高25元人民幣（約30港元）價，因控股權的收購泡湯，加上未如期辦理5%的股權過戶手續事宜，股價最低跌到13.78人民幣（約17港元），最大跌幅44.88%，令收購案消息傳出時買入股票的投資損失慘重。

已改名為祥源文化的萬家文化公告，收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，萬家文化、龍薇傳媒等涉嫌信息披露違法，依法擬對以上兩間公司、黃有龍、趙薇等作出行政處罰和市場禁入，雖然當事人曾作辯，可是最終採取5年證券市場禁入措施，對兩間公司作警告及罰款60萬人民幣（約72萬港元），黃有龍、趙薇罰款30萬人民幣（36萬港元）。

哥哥做「幕後總指揮」！

令趙薇致富的男人除有老公黃有龍外，還有比她大7歲的胞兄趙健，當年曾擔任妹妺保鏢的他，其太太陳蓉是妹妹的經理人，他更被傳是胞妹的「幕後總指揮」。

早年精於投資的趙健已從商和妹妹合資汽車公司，當偕妹轉戰影壇時又投資多間影視公司。2006年，他僅以33萬人民幣（約40萬港元）投資唐德影視，隨後公司在創業格上市，更請得范冰冰和妹妹上台敲鐘，同時趙健和妹妹更成為唐德的第二大股東，持有股票市值高達4億7千萬人民幣（約逾5億7港元），瞬間一夜暴發，兩兄妹送豪宅孝敬父母。不過公司上市後2年，趙健多次減持股票，逐步撤退，和太太離婚時，支付了5億人民幣（約6億港元）贍養費，可見身家超豐厚。