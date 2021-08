今年25歲的美國男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)憑2017年同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)成為萬人迷,他主演的科幻巨作《沙丘瀚戰》(Dune)即將於9月上映,事業更上一層樓!

原來添麥菲於2015年曾為漫威超級英雄片《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)男主角試鏡,他受訪時透露過程:「我試過鏡兩次,走嗰時嚇到流晒汗。」雖然他很想得到角色,但最後是英國男星Tom Holland試鏡成功。添麥菲大方讚Tom:「佢係好人,而且最X勁嘅蜘蛛俠,最好嘅蜘蛛俠。」

而添麥菲與Tom或許氣質相近,添麥菲指他在街上經常會被曾認為對方,他表示:「有人會問我:『咦你係咪做過咩角色?哦……你係蜘蛛俠,係Tom Holland!』唔係呀,唔係我嚟!」