太興鮑魚盆菜　足料到爆

【特約報道】一家人安坐家中盡情盡興共渡中秋佳節？首選太興足料到爆的外賣盆菜！今年中秋，太興特別推介兩款鮑魚盆菜，包括「鮑魚

豐盛盆菜」(6位用) 及「極品鮑魚開心大盆菜」(8/12位用) ，特選多款珍品食材，每日香港新鮮製作，與親朋好友安在家共度佳節，自然食得開心又盡興！現凡訂購任何盆菜，更可獲贈價值 $168 的太興美食優惠券，抵食度滿分！

為照顧不同顧客需要，太興「鮑魚豐盛盆菜」，用料矜貴，原隻蠔皇鮑魚、蠔豉、大蝦，還有當日新鮮即斬招牌燒味 - 燒鵝和桶子油雞等20款珍品食材，足6位用，正價$838/盆，9月14日或之前訂購尊享優先價 $788/盆。

另一窩心推介「極品鮑魚開心大盆菜」，設有專人免費送到府上，讓你輕輕鬆鬆安在家中迎中秋，齊嘆節慶佳餚滋味。特別備有 8位用及12位用兩款分量可供選擇，同樣於9月14日或之前訂購尊享優先價。誠意推介原粒瑤柱蠔豉福袋，內裏滿滿盛載日本瑤柱、鮑汁蠔豉和雪耳，絕對是「小福袋，大祝福」！

此外，訂購太興節日盆菜驚喜優惠一浪接一浪！現凡訂購任何盆菜，即可獲贈太興美食優惠券價值$168，適用於惠顧早、茶、晚市，以至外賣太興燒味斬料及太興罐裝食品系列。響應環保的顧客，於回收期間把已徹底洗淨的太興盆菜鋼盆連底格交回分店，可獲太興晚市小菜 $20 優惠券乙張，感謝大家支持環保。