太太追星煲劇　致頸痛胸口痛

有位男士陪同年輕太太前來脊醫診所，他表示太太早上起來，發覺頸和肩很痛，連胸口也在痛，有如心絞痛的感覺，於是馬上求醫，檢查證實患上胸廓出口綜合症。男士雖然顯得擔心，但語氣上帶有不悅，指太太是沉迷偶像引致痛症。

這位先生有點勞氣，指太太一向追星，過往喜歡韓星男團，會飛到韓國看演唱會，近來轉移鍾情香港組合Mirror，參與偶像活動之餘，每晚放工吃飯後，便拿着平板電腦看視頻，又會把已播完的劇集重溫，睡在床上也繼續煲劇，機不離手，遲遲不肯入睡。

他示範太太的姿勢，把平板電腦放床，然後伏在床上，用枕頭墊高心胸位置，雙手托下巴，戴上耳機專心觀看；用這個姿勢，一看便是一、兩小時，有時更會不自覺睡着。他繼續說，聽朋友講這情況可能要照磁力共振，使費不少，已有心理準備。

為這位太太檢查後，認為毋須要照磁力共振，她的肩頸肌肉繃緊，相信是伏在床上看平板電腦時，動作令肩膊向前傾及向上縮起，胸肌被夾緊，以致肌肉非常緊張，增加頸肩肌肉及胸肌壓力，最後，過緊的肌肉壓到神經線，形成胸廓出口綜合症（Thoracic Outlet Syndrome）。

胸廓出口位置在胸膛上部，被鎖骨、肩胛骨、頸部肌肉及第一條肋骨包圍，前方為肋鎖韌帶，後方為中斜角肌。胸廓出口綜合症有兩種成因，(一）第一條肋骨或鎖骨出現關節功能性問題。(二）頸肩肌肉痙攣腫脹、纖維厚化等，均會使胸廓出口的空間收窄，令由此出口通過的動、靜脈、手部神經和血管受到壓迫。若不及早求醫，靜脈及神經線長期受壓，便會出現頸肩痛、手指麻痹，有不少患者會感頭痛、胸口痛，甚至呼吸困難，病徵有如心絞痛。

因追星而出現痛症，引發夫妻小小的吵鬧，夫不滿太太沉迷偶像，妻投訴先生不做家務；其實這位太太於辦公室全日埋首對電腦工作，坐姿不良，令頸椎弧度變直，神經線早已長期受壓，頸痛的部分成因是日積月累所致。治療上，以沖擊波放鬆肩頸附近一帶肌肉，並以脊骨神經科手法矯正頸關節功能性問題。見這位先生如此着緊陪伴覆診，口中的不滿，相信只是愛妻心切。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家