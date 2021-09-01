娛樂圈得一個人賀鄭爽生日！細數圈中有情有義絕頂藝人

內地「95後四小花」之一的鄭爽本月27日被裁定逃稅遭罰3.6億港元，聲譽、事業徹底「玩完」，但其實又有幾多人關心8月22日係佢30歲生日…以往都盛大慶祝嘅佢，今年固然唔敢高調慶祝，有傳佢被「封殺」後喺美國生活拮据，今年生日佢甚至要飲自來水當慶生，連圈內朋友都毫無表示，最終僅獲導演陳嘉上照樣獻上祝福：「又到了小仙女的生日。有錯盡快改過，別因一點坎坷而放棄正面。生日快樂，努力向前。」都算係「雪中送炭」。

圈中嘅「義氣仔女」又點止佢一個，當中影帝曾志偉舊年直播賣貨，有接觸過佢嘅廠商就爆料指佢唔收百萬酬勞，反而開出接Job條件，就係要求團隊要用佢嘅人，而團隊成員就曾經同佢喺電視台工作嘅夥伴，其中多數人因為疫情關係遭裁員，因此曾志偉希望借直播賣貨，令團隊成員可以繼續工作謀生，真係唔話得。

影帝古天樂向來低調行善，多年來不斷默默捐錢興建學校，佢對身邊人都特別Warm，最令人感動嘅係佢2018年為盧海鵬嘅通波仔手術埋單，幫手先找成廿幾萬手術費，之後盧海鵬先再搞保險賠償。

依家參加內地熱爆真人騷《披荊斬棘的哥哥》嘅歌手梁漢文，2001年因拖欠供款，時值130萬元嘅保時捷跑車被財務公司拖走，幸得「Big Four」好兄弟張衞健寫支票為佢贖車，許志安亦借出50萬元畀佢紓困，及後他公開承認因要供車供樓、母親病重及弟弟升學令佢入不敷支，兄弟情真係點都還唔完！

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