台中特色美食周登場　40款人氣商品直送香港

雖然疫情下難以前往台灣旅遊，但身處香港還是可以輕鬆享受到當地的人氣美食！台灣觀光協會香港辦事處及參山風景管理區（下稱參山處）等單位即日起至9月12日於馬鞍山千色百貨正舉辦「台中特色美食周」活動，彙整台中、彰化、新竹苗栗觀光圈10家業者共40款人氣商品直送香港！此次活動嚴選台中、彰化、苗栗的在地特色美食小吃，包括連續12年獲得台中市十大伴手禮首獎的黃金冰沙泡菜、奪得2020台灣滷肉飯節傳統組獎的黃金筍肉燥、獲獎無數的「嚐腸組合」東坡筍香腸+花生米腸、台灣烏龍茶麵條、香菇滷肉燥、杭菊喉糖、烤玉米、五香豆腐乳等，多元選擇讓喜愛台灣味的香港朋友在家也能品嘗在地好滋味。

另外台灣觀光代言人「喔熊」與參山處聯名行銷，開發10項「喔熊聯名人氣美食及商品」進軍香港! 當中包括港人最愛的台灣美食如太陽餅、咖啡、梨山茶、白米、芋頭酥等農特產，及有披風、圍巾、藍白拖鞋等喔熊週邊商品，讓喔熊任何時候都可陪伴大家。

配合活動，參山處將於9月底與台灣觀光協會香港辦事處舉辦虛擬旅遊線上推介會，帶領大家體驗參山觀光圈特色遊程及景點，並藉由自行車主軸帶出多元旅遊特色，以及產地到餐桌的農場介紹、茶葉旅遊等體驗，喜歡到台灣旅遊的朋友記得留意！

台中特色美食周

日期：即日起至9月12日

地點：千色Citistore（沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓及3樓）

9月12日後售賣點：千色 Citistore荃灣店（新界荃灣地段301號荃灣千色匯II）、千色Citistore馬鞍山店（沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓及3樓）及千色 Citistore屯門店（屯門時代廣場北翼3樓）等