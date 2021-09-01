韓網大推1水1精華　減法保養打造水光肌

換季之初，正是皮膚需要重點調養的時刻！現在市面上非常多不同種類的護膚品類型，挑得眼花繚亂。買回來一大堆，跟足繁複的保養程序去用護膚品，卻發現膚質效果不似預期。不如學習韓網熱門的1水1精華護膚步驟，連前f(x)成員鄭秀晶Krystal都大推這個保養方法！用最少護膚品達到最大保養功效，重複簡單的保養步驟來調理肌膚，給肌膚最純粹基本的調理，既省時又能讓肌膚變得透亮嫩滑。

化妝水是第1步

回歸最初的保養步驟一定少不了化妝水，化妝水用得好能讓皮膚更好更吸收後續的保養精華。化妝水的護膚功效是先給肌膚做好補濕，讓肌膚達到水油平衡的狀態。如果想要化妝水的護膚效果更好，可以在額頭、兩頰、下巴的地方濕敷5~10分鐘。濕敷需要將化妝水倒到化妝棉中，直到化妝棉全部浸濕，用力掐至可以滴出水的程度。

精華液補充養分

精華液濃縮了很多保養成分，所以後續的步驟只需要擦上精華液並且充分按摩肌膚，就能為肌膚補充所需養分。不間斷重複使用化妝水加上精華液的保養步驟，短時間內便能改善換季帶來的乾燥敏感膚況。