謝霆鋒出動「新歡」送月餅　網民：記得出糧

9月21日就係人月圑圓嘅中秋節，年年都會推出自家品牌月餅嘅型男謝霆鋒，因為最近忙於為電影《怒火》宣傳，唔得閒做生招牌親身上陣賣月餅廣告，但呢個小問題點會難到佢呢位商業奇才呢？今年謝霆鋒除咗搵咗佢兩位愛貓「Miso」及「Dashi」和新推嘅月餅出鏡外，原來仲請咗佢重量級「嘉賓」做打頭陣嘅宣傳大使。

隆重介紹，呢位就係同佢天后級女友王菲個姓氏嘅同音嘅黃金貴賓犬Mustard嘞，佢喺社交網留言：「最近Chef Nic都忙緊《怒火》宣傳，個中秋嘅月餅派送就靠你啦，Mustard，唔好偷食。」而Mustard見霆鋒平時咁錫佢，梗係好樂意報恩啦，喺霆鋒甫嗰張相中，見Mustard好似完全明白主人畀佢嘅神聖任務，企定定用口叼住個月餅紙袋，一副只要收到月餅Order就會準備出動，隨時可以徒步跑去送貨，真係得意到不得了。

霆鋒仲為免愛犬喺烈日下做速遞員會曬親對眼仔，所以仲特別準備咗一副太陽眼鏡畀Mustard防紫外光添，而狗狗似乎亦都好滿意造型，覺得戴咗副超後星味倍增，成個樣都自信晒。有網民就讚霆鋒好老闆，好體貼員工需要，不過心意還心意，務必記得出「糧」，用狗糧慰勞身嬌肉貴嘅Mustard先得。