台灣歌手盧廣仲為電影《刻在你心底的名字》演唱的歌曲《刻在我心底的名字》早前奪得年度歌曲獎,但隨後被指抄襲,豈料風波還未結束,天王周杰倫(周董)的新歌也被質疑抄襲!

周董日前在社交網公開新歌24秒前奏,但有網民指跟韓團INFINITE於2011年發表的歌曲《Julia》前奏旋律幾乎一模一樣。周董就表示留意到網民的留言,但懶得理會,接受傳聞訪問時笑言「哥應該算是走在很前面」,又說新歌的和弦進行方式早在自己的《晴天》、《七里香》、《她的睫毛》用過,而且基本上流行音樂的和弦進行方式都差不多,更直言要不要列出來給大家看看!

另外,今日(1 日)一早他就在網上晒出他為女兒操刀的照片,神還原在動畫中的場面,留言自誇係令人讚嘆的攝影師:「我打卡完 #monet 換女兒打卡 #miraculous 🐞老實說,其實帶Hathy找到她最愛的卡通場景,我比她還興奮,原因是想看她會不會覺得從卡通來到現實有種特別的感覺,Daddy is such an awesome photographer。」