上月斥逾3千萬買樓　頌樂@MAMAMOO拍片公開理財心得

2014年出道的韓國女團MAMAMOO跳得又唱得，加上形象開朗活躍又不做作，所以深受女性粉絲歡迎，而除了組合活動之外，成員亦有進行個人活動，其中30歲的隊長兼主音頌樂就曾推出多首翻唱作品，並於2018年首度舉行個唱，又經常亮相綜藝節目及拍廣告吸金，她於上月初被爆以45億韓圜（約3,100萬港元）買下位於首爾西大門區滄川洞的大廈，估計是用作出租，不少網友都感嘆她的財力。

正經營個人頻道的頌樂最近拍片分享理財心得，她自言並沒有甚麼特別秘笈，但想跟大家分享她的生活方式，她指平時不用信用卡，只會用直接從戶口扣賬的銀行卡，而每次買東西時都會收短訊，知道自己花了多少錢和餘額有多少，可以提醒自己要慳住使。

最近流行網上購物，很容易出現衝動消費的情況，她便公開慳錢貼士：「我平時會將我本來想買的東西和本來沒想過要買的東西全部放進購物車，第二日我會再看看我的購物車，到那時候我就會想『為甚麼會放這個進來呢？』，然後就會拿走幾件物品，我會重複做這個動作，3日之後假如我還是有想買的東西，我就會買。」她指經常會在網上買到不適合的東西，但又不捨得丟掉，所以平時會善用購物車，再三考慮才會付款。

談到買衫，她表示：「買T-Shirt的話如果質地好，可以穿好多年，不好的話只要放進洗衣機洗一次就會變差，所以即使價錢比較貴，還是會選擇買品質好的衣服。」她又指養成儲蓄的習慣很重要：「我從練習生時期便開始儲錢，那時候因為沒有錢，開始時一個月只會儲2萬韓圜（約137港元），到現在我也有這樣做，我一開始是儲2萬韓圜（約137港元），之後便在不構成負擔的基礎下將儲蓄額增加，到了10年之後，就發現儲了很多啦。」