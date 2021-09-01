合作《殺神4》讚奇洛可愛！甄子丹：最愉快的荷里活作品

「宇宙最強」甄子丹有份參與奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的荷里活動作片《殺神John Wick 4》，現身在外地進行拍攝。近日甄子丹接受外媒《Collider》訪問，大讚拍檔奇洛是才華橫溢、工作投入的演員：「他很棒，比我預期地還要更出色。他甚麼事情都要自己來完成，會花大量時間埋頭苦幹，把工作做好。這傢伙真不是蓋的。我非常尊重他，能跟這樣的拍檔合作讓人感到滿足。」又讚對方人好：「他是非常可愛的人，很紳士，有氣度。他擁有美妙的心靈，是一位非常好的人。」同樣大讚導演Chad Stahelski學識淵博，是次為最愉快的荷里活作品。

談及40年演藝生涯，甄子丹拍攝多套動作電影，接受新嘗試與挑戰，坦言心中有一個想要製作卻拿不到融資的理想項目：「如果我要拍一部電影，或是處理一個角色，我要儘自己努力去完成，心無旁騖。這讓你難以入眠，需要全天候思考該怎樣去做。這一直以來都是我的工作原則，我必需要對得起自己。」又謂希望角色能展現中國文化：「長久以來我都持有一個我相信許多人都不會否認的看法，即電影行業，往大點說是全世界大部分人，都沒有理解到我們的文化之美，或是人才的魅力所在，不了解它能給世界帶來甚麼。單就電影而言，我們有很多有才華的演員。但不幸的是，許多美國電影並沒有給予亞洲演員和中國演員足夠的機會去展現自己。」他又指出中國演員在荷里活面臨的一個常見問題，是刻板印象化與按西方世界的想法去完成表演，導致人物挖掘無法深入進行。

對於漫威新片《尚氣》以亞裔為題材，他表示：「公平的說，荷里活整體上有在嘗試改變，但還不夠。」又以飲食文化列舉說明荷里活目前的狀態：「在洛杉磯大大小小的餐廳，中餐廳佔其中多少？在這些中餐廳中，有多少坐落於華人區以外？經上述過濾，剩下的中餐廳有多少是真正正宗的？他們有對我們的文化、語言、我們的打扮、交流做研究嗎？我並不想批評別人，老實說我欣賞目前相較於十至二十年前的進步轉變，我對此心存敬意。但與此同時，還有很多他們可以去做的。」

其主演英皇新片《怒火》再次引起觀眾對香港電影的關注，甄子丹直言與陳木勝導演最初本計劃製作背景設置在墨西哥，但因預算過高而被擱置，但二人仍想一起製作電影，最後打造二人最擅長的題材類型。他指後期剪輯過程中主要與陳導的團隊接洽，與陳導本人只是通過電話交流。直到某一天，他接到陳導電話才得知對方患上癌症：「一件讓我印象深刻的事情是，即使是在這樣的狀況下，他與我的談話每次都是關於如何讓《怒》變得更好。」對於陳木勝因病離世，形容：「這是整個中國電影行業的一大損失。」