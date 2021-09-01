詐騙犯為追求收買經理人？朴河宣否認傳聞聲言告網民

韓國女星孫丹菲日前驚爆曾與一名自稱從事浦項海產業的43歲富豪金某交往，有指金某曾送高價禮物及幫她還錢給好友鄭麗媛，而鄭麗媛亦收過金某送的名車。金某今年4月涉詐騙及恐嚇等罪名被捕，他涉嫌於大前年6月至今年1月，以投資魷魚批發事業為名進行詐騙，涉及金額高達7,780萬港元，孫丹菲與鄭麗媛的事務所都否認與金某的詐欺事件有關，指孫丹菲已將名貴禮物全數退還，而鄭麗媛亦只是購入了金某的二手車。

而於2017年結婚的33歲女星朴河宣亦無辜捲入事件，有韓媒指金某曾為接近朴河宣而收買她的經理人，更聘請其經理人到其公司工作，目的是與朴河宣見面。朴河宣所屬的Keyeast事務所今日發聲明回應事件，指現時網上討論區及社交網流傳失實報道和虛假傳聞，聲言將會向散布及製造謠言以損害朴河宣名譽的網民採取法律行動。

事務所指朴河宣是於2020年底合約屆滿前考慮是否續約時，通過前經理人介紹知道金某開的新公司，並與前經理人一起與金某打過招呼，之後便沒有再與金某見過面，私底下沒有交流，亦沒有收過對方的禮物。