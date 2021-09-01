【簡潔生活學】特別的暑假活動：小收納師

今天是9月1日，亦是新學年開始，我也要重拾早起的日子，為仔女上學打點一切。上次提到女兒在今個暑假當起小收納師，到底是甚麼一回事呢？

話說母親大人每年夏天都會出外旅行，但因疫情而不能成行，所以我安排了一個Staycation讓她和朋友可以好好享受，而當婆婆Staycation之際，小孫女竟然自告奮勇，要到婆婆家進行收納整理，其實自從我成為收納師後，有時會在家做練習，小女兒便會從旁觀察，後來，當我正式成為收納師講師，因為考試期間要不斷練習講課，小女兒也變成了我的「專業學生」，同一個課程已經聽過不下10次，潛移默化，她也學會為自己房間進行收納，而且每次完成後，也會問我意見，有甚麼地方可以改進。後來，當她知道我修讀完時裝管理，亦會將衣服配襯好，也要求我給予意見和分數。

至於今次到外婆家，這個「收納個案」並不太複雜，因她平日也很整齊，雖然有一隻小狗，但也有工人姐姐照顧，所以複雜程度有限，因此我亦放膽給小女兒一試。

首先，女兒把衣服分配好顏色，然後告訴工人姐姐她希望處理的摺疊方法，之後再將手袋分類放上層架，球鞋皮鞋一對對，將顏色分配好放入鞋櫃。完成後，還請求工人姐姐幫忙換上顏色漂亮的床鋪。

至於廚房和洗手間的整理收納，因她的概念有點模糊，所以我也從旁協助，雖然不至於完美但亦有板有眼。之後再為婆婆的書櫃進行整理，將書本簡單的清潔一下和排序，再放上書架。客廳沒有太大的問題需要作重整收納，所以只是基本清潔，不用太費神，最後還預備了一件新衣服給小狗，便完成這個收納個案。

我對她這次表現十分滿意，所以買了一個小手袋當作獎勵，這個暑期活動，完成後我們作出檢討，她很滿足而且又有成功感，而婆婆回家看到小孫女收納成果也高興得不得了，決定好好獎勵這位小收納師。

至於兩位哥哥亦希望為婆婆帶來驚喜，所以要求我提供一個生酮食譜，希望為家人嘗試準備一頓生酮晚餐，我亦答應主持這個小烹飪班，讓兩位哥哥嘗試做一天生酮飲食導師。

—————

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168