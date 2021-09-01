Gentleman's Yacht　呈現紳士風範

最高航速達25節的「Gentleman's Yacht」，以9節的速度前進，可航行2,100海里。（互聯網）

以往紳士（Gentleman）一詞是指社會上有身份有地位的男士，由於這類人通常具備舉止優雅、風度翩翩的特質，所以它漸漸演變成一個形容詞，但始終是對人不對事，更何況是用來形容遊艇。今次介紹的「Gentleman's Yacht」，乾脆以「紳士」來命名，一方面呈現出復古設計風格，另一方面則融入最先進的造船技術，可謂別具特色。

麻雀雖小 五臟俱全

「Gentleman's Yacht」是意大利老牌造船廠Codecasa與國際知名設計工作室Luca Dini合力推出的第一艘24M遊艇，船身以鋁合金製造，雖然長度只有25.78米，但有齊大型遊艇需要具備的設施，除了主人套房外，船上還有一間獨立廚房、三間客房和兩間船員艙。主甲板上更停泊了一艘迷你「Gentleman's Yacht」，船主可利用它出海探索，並可騰出位置作休閒空間。另外，船尾板可以放下，變成享受日光浴的平台，更可裝設下水梯級，方便進行水上活動。

復古布置 優雅舒適

船內布置以60年代的復古風格為藍本，利用木板、白色漆面天花板、木製細節位、朱古力色和灰褐色皮革、海軍藍面料等多種元素，打造出典雅又舒適的空間，切合紳士的生活品味。另外，船廠亦提供一個富現代感的設計方案，滿足不同客戶的需要。

性能方面，「Gentleman's Yacht」秉承品牌重視速度感的特點，巡航速度為20節，最高航速可達25節，若以9節的速度前進，可航行2,100海里。

規格表

船長：25.78米

船寬：6.5米

吃水：1.4米

總噸位：90噸

巡航速度：20節

最高航速：25節